Klépierre acquisisce il centro commerciale Casamassima: Clifford Chance e ADVANT Nctm gli studi in campo

Cerabolini, Croce, Trutalli

Klépierre, società immobiliare francese specializzata nello sviluppo, gestione e valorizzazione immobiliare di grandi shopping mall in Europa continentale, ha concluso l’acquisizione di Casamassima, il centro commerciale leader nell’area metropolitana di Bari, bacino che conta circa 1,4 milioni di abitanti. Nhood Services Italy (“Nhood”), società internazionale specializzata nel commercial real estate e nella rigenerazione urbana, ha assistito la proprietà venditrice in qualità di financial advisor nell’operazione di cessione.

Il centro registra un’affluenza annua di 7,5 milioni di visitatori, con un tasso di fidelizzazione superiore al 90%, indicatori che confermano il posizionamento del polo commerciale nel panorama retail del Sud Italia.

L’operazione mira a rafforzare la presenza di Klépierre in Italia ed è coerente con la sua roadmap business-to-business, orientata ad accompagnare l’espansione dei retailer internazionali più attrattivi nei principali bacini di utenza europei.

Clifford Chance ha assistito Klépierre con un team guidato dal partner Claudio Cerabolini e composto dai senior associate Davide Mastrangelo e Antonella Scarciello, e dall’associate Gabriela Vokrri, coadiuvati dalle trainee lawyer Alice Ventrella, Federica Giovannini e Margherita Canali. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, con il senior associate Andrea Sgrilli, con l’associate Mario Martignago.

ADVANT Nctm ha assistito la vendita con un team legale guidato dal partner Luigi Croce con la counsel Rossella Vaiano e la managing associate Valentina Bartolini. I profili fiscali e la struttura dell’operazione sono stati seguiti dal partner Federico Trutalli con il counsel Andrea Mantellini.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal notaio Giovannella Condò, co-founder di Milano Notai.