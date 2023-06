Kolinpharma lancia l'opa per il delisting: GOP e Legance gli studi convolti

Gianni & Origoni e Legance hanno assistito, rispettivamente, Hyle Capital Partners SGR e PRP nella stipula di un accordo di investimento e successiva promozione dell'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni di Kolinpharma finalizzata al delisting della società.

Gianni & Origoni ha assistito Hyle Capital Partners SGR, piattaforma dedicata ad investitori istituzionali e specializzata in investimenti negli alternative assets, nel contesto del lancio dell'OPA da parte di Igea Holding, veicolo interamente partecipato in via indiretta dal Fondo Finance for Food One gestito da Hyle.

Legance ha assistito PRP in relazione all'opa lanciata da Igea Holding e nel successivo reinvestimento di PRP in tale società a valle dell'opa. PRP, in particolare, è azionista di controllo di Kolinpharma, con una partecipazione del 59,62%, e si è impegnata a conferire in Igea Holding tutte le azioni di propria titolarità subordinatamente al buon esito dell'opa.

Kolinpharma è quotata sul mercato Euronext Growth Milan. La Società opera nel settore della nutraceutica ed è specializzata nella formulazione, lo sviluppo e la commercializzazione di integratori alimentari a base di materie prime di origine naturale.L'opa è finalizzata al delisting della società e prevede un esborso massimo complessivo di circa 6,5 milioni di euro.