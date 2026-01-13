Kryalos vende un’immobile a uso uffici di via Porrone a Milano: gli studi coinvolti
Kryalos SGR, quale gestore del fondo Prometheus, sottoscritto da fondi riconducibili a Blackstone, ha completato la cessione dell’immobile cielo-terra a uso uffici in via Bassano Porrone 6 a Milano, realizzato a inizio ‘900 su progetto di Ulisse Stacchini e recentemente oggetto di integrale recupero, ad un family office di un investitore privato.
PedersoliGattai, con la senior counsel Federica Baccigalupi, il senior associate Matteo Luison e l’associate Marco Bertolo, coordinati dal partner Andrea...