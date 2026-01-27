L’accertamento tecnico preventivo per prestazioni previdenziali è limitato al requisito sanitario

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Accertamento tecnico preventivo - Art. 445 bis c.p.c. - Oggetto - Accertamento del requisito sanitario.

In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l’accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in ...