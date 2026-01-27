L’accertamento tecnico preventivo per prestazioni previdenziali è limitato al requisito sanitario
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Accertamento tecnico preventivo - Art. 445 bis c.p.c. - Oggetto - Accertamento del requisito sanitario.
In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l’accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in ...
Per le spese di gratuito patrocinio nel processo tributario la competenza spetta al MEF
a cura della Redazione Diritto
Ingiusta detenzione: per il riconoscimento degli interessi sull’indennizzo domanda necessaria in giudizio
