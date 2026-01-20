L’amministratore di condominio cessato dall’incarico deve consegnare documenti e fondi
La pronuncia conferma una concezione rigorosa della responsabilità dell’amministratore di condominio, qualificato come mandatario professionale tenuto a operare con diligenza qualificata
L’amministratore di condominio cessato dall’incarico è tenuto a consegnare senza ritardo tutta la documentazione afferente alla gestione, compresi i registri contabili e i giustificativi di spesa. In difetto, risponde delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla mancata approvazione del rendiconto. Le somme prelevate dai conti correnti in assenza di idonea giustificazione devono essere restituite. L’amministratore risponde altresì dei danni patrimoniali causati al condominio per effetto di specifici...