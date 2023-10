L’amministratore di condominio non risponde per il cattivo uso dei cassonetti della raccolta differenziata di Giampaolo Piagnerelli

Non è possibile rilevare una responsabilità solidale dell’amministratore e dei condomini per l’errata destinazione dei rifiuti









L’amministratore di condominio non può essere sanzionato se i condomini non utilizzano correttamente i cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti. Non essendo i cassonetti di proprietà del condominio, l’amministratore non ha alcuna corresponsabilità con i condomini indisciplinati. Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 29427/23.

La vicenda e le sentenze di merito

Roma Capitale, sulla base dei verbali degli ispettori Ama, ha inflitto a una srl e a una persona fisica, in proprio e in ...