L'ANDAMENTO DELL'AMMINISTRATIVO -Digitale, dall'intelligenza artificiale alla semplificazione delle regole

Nel 2025 il diritto amministrativo ha subito un'evoluzione marcata lungo tre direttrici tra loro intrecciate, ovvero regolazione dell'intelligenza artificiale, digitalizzazione integrale dei contratti pubblici e revisione degli istituti di semplificazione procedimentale, che hanno rimodellato tanto l'azione della Pubblica Amministrazione quanto il perimetro delle tutele giurisdizionali.