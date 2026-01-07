L'ANDAMENTO DELL'AMMINISTRATIVO -Digitale, dall'intelligenza artificiale alla semplificazione delle regole

Nel 2025 il diritto amministrativo ha subito un'evoluzione marcata lungo tre direttrici tra loro intrecciate, ovvero regolazione dell'intelligenza artificiale, digitalizzazione integrale dei contratti pubblici e revisione degli istituti di semplificazione procedimentale, che hanno rimodellato tanto l'azione della Pubblica Amministrazione quanto il perimetro delle tutele giurisdizionali.
Il versante tecnologico
Sul versante tecnologico, l'entrata in vigore della Legge 23 settembre 2025, n. 132 ...
Rapporto tra avvocatura e IA: uomo regista, macchina supporto
di Andrea Sirotti Gaudenzi - Direttore del Dipartimento di Intelligenza Artificiale dell'Istituto nazionale per la formazione continua (Roma)