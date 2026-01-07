GiurisprudenzaPenale

L'ANDAMENTO DEL PENALE - Norme in vigore e riforme sospese, la trasformazione reale e l'attesa

di Laura Biarella

N. 1

Guida al Diritto

Il 2025 ha segnato un'accelerazione significativa del legislatore in materia di diritto penale e processuale, portando modifiche effettive e immediate in alcune aree mentre altre riforme, pur annunciate con clamore, restano ancora in attesa del completamento dell'iter. In questo contesto, emerge un quadro composito: parti del sistema hanno già cambiato volto; altre sono in bilico, con impatto potenziale ma non ancora certezza normativa.

Il 2025 ha segnato un'accelerazione significativa del legislatore in materia di diritto penale e processuale, portando modifiche effettive e immediate in alcune aree (soprattutto sicurezza, terrorismo, tutela del domicilio e violenza di genere) mentre altre riforme, pur annunciate con clamore, restano ancora in attesa del completamento dell'iter. In questo contesto, emerge un quadro composito: parti del sistema hanno già cambiato volto; altre sono in bilico, con impatto potenziale ma non ancora certezza...

Guida al Diritto

Argomenti

I punti chiave

  1. Il reato di femminicidio
  2. Il Ddl sulla violenza sessuale
  3. Gli altri temi
  4. Stop al divieto biennale di permessi premio a chi ha commesso reati durante il carcere
  5. Proposta e acquisizione di querela, i termini partono dal 30 luglio 2025
  6. Decreto Caivano, la confisca allargata per il piccolo spaccio è costituzionale

Gli ultimi contenuti di Guida al Diritto