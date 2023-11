L’archiviazione non impone la cancellazione dal web di Giovanni Negri

Diritto di cronaca batte riforma penale uno a zero. Se la notizia disponibile sul web è aggiornata correttamente, dando conto dell’archiviazione di un procedimento penale, e riguarda un personaggio pubblico non c’è ragione di deindicizzarla. In una delle primissime applicazioni della norma contenuta nella nuova disciplina del processo penale, il Garante della privacy ha accolto la tesi di Google, respingendo la richiesta di rimozione avanzata da una persona coinvolta in un procedimento penale, oggetto...