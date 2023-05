L'assegno di natalità spetta anche ai cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo a cura della Redazione Diritto

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - Cittadino extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per fini diversi dall'attività lavorativa, autorizzato a lavorare nello Stato membro ospitante - Indennità di natalità ex art. 1, comma 125, della l. n. 190 del 2014 - Spettanza.

In applicazione della sentenza n. 54 del 2022 della Corte costituzionale, l'assegno di natalità spetta al cittadino extracomunitario, non solo titolare di un permesso unico di lavoro, ma anche titolare...