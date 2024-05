L’assemblea ordinaria degli azionisti TIM S.p.A. conferma 9 consiglieri indipendenti

Federico Ferro Luzzi

Il 23 aprile 2024, l’assemblea ordinaria degli azionisti di TIM S.p.A. ha confermato 9 dei consiglieri indipendenti uscenti del Consiglio di Amministrazione, tra cui il professore e avvocato Federico Ferro-Luzzi, Of Counsel di IPG Lex&Tax. Nella medesima data il professor Ferro-Luzzi ha altresì ottenuto la stessa carica nel CdA di Reply S.p.A., storica società torinese fondata nel 1996 e leader nel settore dell’integrazione e applicazione dei servizi digitali. Il 24 aprile, durante la prima assemblea del nuovo CdA di TIM S.p.A., il professor Ferro-Luzzi è stato anche nominato presidente del comitato controllo rischi e componente del comitato operazioni parti correlate. Queste le parole di Marco Pistis, Managing Partner di IPG Lex&Tax: “La riconferma di Federico Ferro-Luzzi nella carica di consigliere indipendente nel CdA di TIM S.p.A, le altre assegnazioni da parte dello stesso CdA, e la sua nomina nel CdA di Reply S.p.A. sono motivo di grande orgoglio per lo Studio e siamo grati di poter collaborare con una figura professionale di spicco come la sua”.