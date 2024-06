L’assenza della specialità unilaterale esclude la continuità normativa

Non sussiste continuità normativa tra il nuovo reato di traffico di influenze illecite di cui all’articolo 346-bis del Codice penale, come modificato dalla legge n. 3/2019 e il vecchio reato di millantato credito “corruttivo” di cui all’articolo 346, comma 2, del Cp, abrogato dalla stessa legge “spazzacorrotti”, le cui condotte potevano, e tuttora possono, configurare semmai gli estremi del reato di truffa purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice. Così le sezioni Unite penali della Cassazione che, con la sentenza n. 19357/2024