L’audizione della vittima in condizione di particolare vulnerabilità mediante incidente probatorio

Nullità - Atti abnormi - Incidente probatorio avente ad oggetto l’assunzione di una prova testimoniale - Revoca - Abnormità - Esclusione - Ragioni.

Il gip può legittimamente respingere la richiesta del Pm di incidente probatorio per l’ascolto del minore ritenuto vittima di maltrattamenti da parte del padre. Non esiste infatti un obbligo, in capo al giudice, di disporre l’assunzione delle prove dichiarative della persona offesa vulnerabile a seguito della presentazione di una richiesta di incidente...