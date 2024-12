L'ESECUZIONE FORZATA - Disco verde al professionista iscritto in altro circondario

La nuova formulazione del comma 4, lettera f), del Dlgs 164/2024 è volta a semplificare gli adempimenti a carico dei professionisti aspiranti per quanto concerne le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco e quella di conferma triennale dell'iscrizione: viene, infatti, ora previsto che gli interessati possano depositare delle dichiarazioni sostitutive ex articolo 46 del Dpr 18 dicembre 2000, n. 445, in luogo dei documenti