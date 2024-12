L'ESECUZIONE FORZATA - Misure coercitive a tempo limitato solo in pendenza dell'esecuzione

Altra delicatissima questione che la nuova disposizione relativa all'articolo 614-bis pone è se la sopravvenuta inefficacia della misura coercitiva indiretta operi soltanto per il futuro o anche per il passato, cioè travolgendo e rendendo non più azionabili le condanne al pagamento delle somme di denaro già maturate, ma non ancora riscosse