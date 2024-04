L’evoluzione della disciplina sul licenziamento per giusta causa

la QUESTIONE

Che cos’è la giusta causa di licenziamento? Da cosa si differenzia rispetto al giustificato motivo soggettivo? Come è mutata la disciplina sulla giusta causa di licenziamento nel tempo? In tema di licenziamento per giusta causa è vincolante la tipizzazione contenuta nel CCNL?

L’attuale disciplina del licenziamento per giusta causa è, indiscutibilmente, frutto di una progressiva “stratificazione” nel tempo di svariati interventi legislativi, posti in essere, a più riprese, con il...