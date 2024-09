L’evoluzione della gestione sostenibile degli Eventi: dalla cultura d’impresa agli standard ISO

La sostenibilità rappresenta, oltre che una sfida ed un impegno, una grossa opportunità per le Imprese, per un verso in termini di reputazione e di accesso ai finanziamenti e a maggiori quote di mercato, per altro verso in termini di capacità di innovazione, valorizzazione dei talenti e contenimento dei rischi. Il pericolo è rappresentato dal greenwashing e/o socialwashing , una rappresentazione della sostenibilità artefatta e non veritiera; per mitigare il rischio ad esso connesso strumenti molto...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi