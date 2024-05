L’idoneo non vincitore non ha alcun diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria

Il Consiglio di Stato (sentenza 3855/2024) ha chiarito che l’ultrattività ex lege delle graduatorie concorsuali non si traduce in un corrispondente obbligo di scorrimento delle graduatorie approvate ed ancora valide, né, di conseguenza, in un ‘diritto soggettivo’ in capo ai soggetti ritenuti idonei. Il cosiddetto “idoneo non vincitore” in un concorso pubblico vanta una posizione non di ‘diritto al posto’ bensì di ‘mera aspettativa’ all’assunzione, atteso che l’amministrazione conserva un’ampia discrezionalità...

