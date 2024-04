L’inammissibilità dell’azione surrogatoria nel giudizio amministrativo

Il ricorso da parte del creditore del soggetto direttamente leso dal provvedimento amministrativo si traduce in una sorta di azione surrogatoria che, nel giudizio amministrativo, è inammissibile, in quanto, la legittimazione all’azione presuppone l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto in via diretta in capo al soggetto che la propone.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato in adesione all’orientamento prevalente in giurisprudenza in subiecta materia....