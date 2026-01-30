L’indirizzo e-mail è dato personale e la sua diffusione viola liceità, correttezza e riservatezza
Evitare la diffusione della casella personale di posta elettronica unitamente a situazioni quali l’esposizione debitoria che compromette la reputazione di un soggetto è un dovere del gestore che il Garante declina chiaramente
Il Garante Privacy - con il provvedimento 16 gennaio 2026 n. 6 - ha chiarito che la comunicazione di dati personali tramite posta elettronica collettiva, anche se frutto di errore materiale e inserita in un contesto di gestione del credito, integra un trattamento illecito quando espone a terzi informazioni identificative e patrimoniali dell’interessato.
Il provvedimento afferma con...