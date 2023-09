L'insegnante non ha responsabilità se l'alunno cade e si fa male scivolando su una matita a terra di Giampaolo Piagnerelli

Per la Suprema Corte si tratta di una causa assolutamente imprevedibile









L'insegnante non ha colpa se l'alunno cade e si fa male per una causa del tutto casuale e imprevedibile. La Cassazione (con l'ordinanza n. 25841/23) ha precisato che nel 2016, i genitori e legali rappresentanti di un minore, convennero in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Trento, l'insegnante elementare, il responsabile didattico e la Provincia Autonoma di Trento, deducendo: che la minore, alunna di quarta elementare nella scuola dove operavano i convenuti, nell'ambito di una lezione di lingua...