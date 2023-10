L’intelligenza artificiale può essere titolare di diritti d’autore? di Andrea Rinaldi e Giulia Casamento*

Brevi considerazioni a margine di una sentenza statunitense

Per sistemi di intelligenza artificiale generativa (IA) si intendono quei sistemi che, lavorando su modelli di linguaggio pre-addestrati e processando innumerevoli quantità di dati, riescono a risolvere le questioni più disparate, che sono state loro sottoposte, in alcune frazioni di secondo.



La capacità di processare dati consente loro di agire in autonomia e di replicare le tipiche capacità di ragionamento, di apprendimento (c.d. “ deep learning ”), di conversazione (es. “ Chat GPT di Open AI ...