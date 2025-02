L’onere della prova per i sinistri stradali con veicoli non identificati

In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell’azione di risarcimento del danno esperita nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo.

Il fatto

L’adito Tribunale di Catania con la sentenza 30 dicembre 2024, n. 6241 interviene in tema di circolazione stradale avuto...