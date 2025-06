L’ordine di demolizione dell’abuso edilizio ha natura amministrativa e si estende anche al proprietario estraneo al procedimento penale

Reati edilizi - Abusi - Ordine di demolizione - Destinatario - Responsabile dell’abuso - Cessione del bene a terzi - Estensione anche al proprietario estraneo all’abuso.

In tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione impartito dal giudice ha come destinatario non solo il condannato responsabile dell’abuso, ma anche l’attuale proprietario del bene, rimasto estraneo al processo, che assume una responsabilità di natura “sussidiaria”, ferma restando la sua facoltà di far valere, sul piano civile...