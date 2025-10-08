RassegnaMassime di Merito

L'Osservatorio sul Merito Amministrativo

Guida al Diritto
I punti chiave

  1. RIFIUTI
  2. INQUINAMENTO INDUSTRIALE
  3. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
  4. DEFINITIVITÀ DECISIONE AMMINISTRATIVA
  5. CONCORSO PERSONALE MILITARE
  6. CONCORSO VIGILI DEL FUOCO
  7. COMMISSIONI DI ESAME CONCORSO PUBBLICO
  8. USI CIVICI
  9. ABUSI EDILIZI
  10. GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA
  11. COSTRUZIONE EDILIZIA
  12. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
  13. ORDINE DI RIMPATRIO
  14. MISURA DELL'AMMONIMENTO
  15. TERMINI PERENTORI
  16. AMMISSIONE CLASSI SUCCESSIVE

