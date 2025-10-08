L'Osservatorio sul Merito Amministrativo

I punti chiave
- RIFIUTI
- INQUINAMENTO INDUSTRIALE
- VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
- DEFINITIVITÀ DECISIONE AMMINISTRATIVA
- CONCORSO PERSONALE MILITARE
- CONCORSO VIGILI DEL FUOCO
- COMMISSIONI DI ESAME CONCORSO PUBBLICO
- USI CIVICI
- ABUSI EDILIZI
- GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA
- COSTRUZIONE EDILIZIA
- PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
- ORDINE DI RIMPATRIO
- MISURA DELL'AMMONIMENTO
- TERMINI PERENTORI
- AMMISSIONE CLASSI SUCCESSIVE
Legge italiana sull'AI tra aspettative e aspirazioni forse ancora velleitarie
di Giovanni Comandé - Professore ordinario di Diritto comparato presso l'Università Sant'Anna di Pisa