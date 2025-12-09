RassegnaMassime di Merito

L'Osservatorio sul Merito Amministrativo

Guida al Diritto
I punti chiave

  1. PORTO D'ARMI
  2. OFFERTA ECONOMICA
  3. RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE
  4. ACCESSO AGLI ATTI
  5. COMMISSIONI ESAMINATRICI
  6. CANONE DI CONCESSIONE
  7. OPERE PUBBLICHE
  8. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
  9. DEMOLIZIONE OPERA ABUSIVA
  10. IMPIANTO FOTOVOLTAICO
  11. PERMESSO DI SOGGIORNO
  12. GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA
  13. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA
  14. PROCURA SPECIALE ALLE LITI
  15. CAUSA DI SERVIZIO
  16. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
  17. ORDINE DI RIMOZIONE
  18. ABBANDONO DI RIFIUTI
  19. SPESA SANITARIA
  20. GUARDIE GIURATE

