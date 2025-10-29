L'Osservatorio sul Merito Penale

RassegnaMassime di Merito

I punti chiave

  1. GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE
  2. INCOLUMITÀ PUBBLICA
  3. REVOCA SENTENZA DI CONDANNA
  4. SORVEGLIANZA SPECIALE
  5. MANIFESTAZIONI SPORTIVE
  6. RAPINA
  7. TRUFFA
  8. FURTO
  9. RICICLAGGIO
  10. REATO DI CALUNNIA
  11. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE
  12. MALTRATTAMENTI
  13. MARCHI O SEGNI DISTINTIVI CONTRAFFATTI
  14. TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI
  15. OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE
  16. CONTRABBANDO
  17. DISTRUZIONE ED OCCULTAMENTO DI DOCUMENTI CONTABILI
  18. CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO
  19. LIEVE ENTITÀ DEL FATTO
  20. DETENZIONE E PRODUZIONE DI STUPEFACENTI

