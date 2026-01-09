RassegnaMassime di Merito

L'Osservatorio sul Merito Penale

Guida al Diritto
Guida al Diritto

I punti chiave

  1. CONDOTTA ALLA GUIDA
  2. GUIDA SENZA PATENTE
  3. SEQUESTRO PREVENTIVO
  4. DICHIARAZIONI DELLA PERSONA OFFESA
  5. SENTENZA
  6. RAPINA IMPROPRIA
  7. TRUFFA CONTRATTUALE
  8. FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
  9. MANCATA CORRESPONSIONE ASSEGNO DI MANTENIMENTO
  10. VIOLAZIONE OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE
  11. TUTELA PENALE DEI MARCHI
  12. CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO
  13. ATTI OSCENI
  14. DELITTO DI MINACCIA
  15. SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI
  16. VIOLENZA SESSUALE
  17. CONFISCA URBANISTICA
  18. OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI SCRITTURE CONTABILI
  19. CIRCOSTANZE DEL REATO

Gli ultimi contenuti di Guida al Diritto