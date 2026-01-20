L’uso non autorizzato dell’immagine altrui è danno patrimoniale pari al prezzo del consenso
Il danno non è escluso dall’assenza di scopo di lucro da parte di chi sfrutta senza assenso la foto dell’avente diritto perché è sufficiente il raggiungimento di qualsiasi utilità come la pubblicità raggiunta con la diffusione realizzata
Va riconosciuto ma va provato il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la diffusione di foto di un minore senza il consenso dei genitori anche se utilizzata a fini benefici o religiosi. In assenza di consenso, infatti, il danno non patrimoniale non è di per sé sussistente. Così come non scatta automaticamente il danno economicamente valutabile e ragguagliato al pagamento del cosiddetto “prezzo del consenso” per lo sfruttamento commerciale dell’immagine se l’utilizzatore non lo persegue...