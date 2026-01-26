La clausola compromissoria nel regolamento condominiale impone l’arbitrato su tutte le liti
La clausola è direttamente efficace su tutte le controversie future compresa l’impugnazione delle delibere assembleari impedendone la devoluzione al giudice ordinario pena l’improcedibilità del ricorso eventualmente presentato
In presenza di una clausola compromissoria nel regolamento condominiale, le controversie devono essere risolte tramite arbitrato escludendo il ricorso al giudice ordinario.
Il Tribunale di Genova, con sentenza 21 dicembre 2025 n. 2813, ha ribadito la competenza esclusiva dell’arbitrato dichiarando l’improcedibilità dell’azione giudiziale ordinaria in relazione alla impugnazione di una delibera assembleare condominiale.
Il caso
La pronuncia - che ha riguardato l’efficacia della clausola compromissoria contenuta...