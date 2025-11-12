La clausola penale limita il risarcimento in caso di inadempimento
La clausola, quindi, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore
Osserva in sentenza il Tribunale di Genova (sezione I, sentenza 27 ottobre 2025 n. 2380) che la presenza di una clausola penale da ritardo esclude la risarcibilità di ulteriori danni discendenti dal ritardo stesso.
Il principio di diritto
Afferma, segnatamente, il principio di diritto secondo cui l’articolo 1382 del codice civile prevede che la clausola, con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo...