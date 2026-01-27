La clausola per stabilire che parte del corrispettivo verrà pagata alla sottoscrizione del contratto ha natura negoziale
Si deve escludere che la clausola possa avere natura di dichiarazione unilaterale recettizia
Osserva la Corte d’Appello di Palermo (sentenza 29 dicembre 2025, n. 1915) come la quietanza abbia un oggetto tipico, e predeterminato, consistente nell’asseverazione dell’avvenuto pagamento, ovvero del fatto che il creditore abbia ricevuto la prestazione specificatamente indicata. Si deve escludere che possa avere natura di dichiarazione unilaterale recettizia - con la quale il creditore riconosca di aver riscosso la somma, rilasciando quietanza - la clausola con cui si stabilisce che una parte ...