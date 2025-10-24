La clausola “visto e piaciuto” esclude sempre la responsabilità del venditore?
LA QUESTIONE
Il venditore, in presenza della clausola “visto e piaciuto” apposta sul contratto di compravendita di un bene, mobile o immobile, usato, deve garantire i vizi occulti? In ipotesi positiva, a prescindere dal fatto che la presenza di essi non sia imputabile al venditore, deve garantire anche i vizi di costruzione del bene venduto?
Il contesto normativo
Il contratto di vendita, disciplinato agli artt. 1470 ss. c.c., ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa, ovvero il trasferimento...
Correlati
Biarella LauraQuestioni Risolte