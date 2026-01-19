La condotta antisindacale nell’ordinamento italiano: qual è la sua natura, quali sono le principali casistiche e quali tutele prevede il legislatore?

La QUESTIONE
Quando si configura la condotta antisindacale nell’ordinamento nostrano? Chi è legittimato ad agire contro una condotta antisindacale? In che modo si attiva la tutela contro la condotta antisindacale?
La qualificazione della condotta antisindacale
Nell’impianto sistemico di matrice giuslavoristica, la condotta antisindacale si configura come un comportamento posto in essere dal datore di lavoro, pubblico o privato, diretto ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, in compromissione delle connesse prerogative poste a tutela dei lavoratori.
Questo istituto trova la sua disciplina principale nell’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970), pur non avendo il legislatore...
