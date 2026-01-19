Ventiquattrore AvvocatoApprofondimento

La condotta antisindacale nell’ordinamento italiano: qual è la sua natura, quali sono le principali casistiche e quali tutele prevede il legislatore?

di Paolo Patrizio

Guida al Diritto

La QUESTIONE

Quando si configura la condotta antisindacale nell’ordinamento nostrano? Chi è legittimato ad agire contro una condotta antisindacale? In che modo si attiva la tutela contro la condotta antisindacale?

La qualificazione della condotta antisindacale

Nell’impianto sistemico di matrice giuslavoristica, la condotta antisindacale si configura come un comportamento posto in essere dal datore di lavoro, pubblico o privato, diretto ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, in compromissione delle connesse prerogative poste a tutela dei lavoratori.

Questo istituto trova la sua disciplina principale nell’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970), pur non avendo il legislatore...

Guida al Diritto

Argomenti

I punti chiave

  1. La qualificazione della condotta antisindacale
  2. Ipotesi di condotte antisindacali nell’esemplificazione casistica
  3. Il procedimento
  4. Considerazioni conclusive

Correlati

Paolo Patrizio

Questioni Risolte

Gli ultimi contenuti di Guida al Diritto