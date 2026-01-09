La configurabilità del delitto di maltrattamenti ex art. 572 c.p. in ambito sportivo

Il fatto
1. Con la recente ordinanza del 10.03.2025 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Monza, nel rigettare la richiesta di archiviazione ed ordinando l'imputazione coatta per il delitto di maltrattamenti ex art. 572 c.p., enucleava il principio di diritto secondo cui "integra il delitto di maltrattamenti la condotta, anche solo potenzialmente lesiva, reiterata e abituale, tenuta da un'allenatrice nei confronti di atlete minorenni affidatele per ragioni di educazione e cura, ove tale ...
Argomenti
I punti chiave
