La conoscenza delle norme relative ai contratti collettivi privati all’interno del giudizio avviene su iniziativa della parte interessata

Controversie di lavoro - Contrattazione di lavoro privato - Ricorso per Cassazione - Riproduzione della norma collettiva - Su iniziativa della parte interessata - Sussiste.

La contrattazione collettiva di lavoro privato, a differenza di quella di lavoro pubblico, non è assistita da meccanismi di pubblicità, con la conseguenza che la conoscenza delle sue norme all’interno del giudizio non può avvenire che su iniziativa della parte interessata, che deve agire secondo le modalità proprie del processo...

