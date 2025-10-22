LA CONVERSIONE DEL DL GIUSTIZIA - LE NOVITÀ - Un tentativo per ricomporre la forbice tra sistema giudiziario e piano del Pnrr

La legge 3 ottobre 2025, n. 148, recante la conversione del decreto legge 8 agosto 2025 n.117 rappresenta, forse, il tentativo estremo di ricomporre la forbice che, dal 2024 a oggi, separa l'efficienza della macchina giudiziaria italiana dagli obiettivi fissati nel PNRR. Dopo una prima fase sicuramente positiva gli uffici di merito arrancano e fanno fatica a mantenere gli iniziali standard di definizione e smaltimento dell'arretrato che erano stati sicuramente tanto lusinghieri quanto promettenti