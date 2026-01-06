La Corte costituzionale di fine anno: le decisioni su giustizia e diritti

Le pronunce di fine anno della Corte costituzionale, depositate il 29 e il 30 dicembre 2025, rappresentano un momento di sintesi e innovazione per il diritto costituzionale italiano. In due giornate il Giudice delle leggi ha affrontato questioni che spaziano dalla tutela dei diritti fondamentali alla ridefinizione dei confini tra poteri, tratteggiando un iter che incide profondamente sull’interpretazione delle garanzie costituzionali e sull’equilibrio tra Stato, Regioni e autonomie speciali.

Le sette decisioni del 29 dicembre 2025

Il 29...