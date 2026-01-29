La Dott.ssa Tiziana Togna entra in Inzitari & Partners Fabiani come Of Counsel

Lo Studio Legale Inzitari & Partners Fabiani annuncia con soddisfazione l’ingresso della Dott.ssa Tiziana Togna in qualità di Of Counsel.

Dottore commercialista e revisore legale, la Dott.ssa Togna ha sviluppato una consolidata esperienza nella regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario. Ha ricoperto ruoli di vertice presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), dove ha coordinato le attività di supervisione su intermediari, emittenti e governance societaria, fino...