La fedeltà alle linee guida non basta a «salvare» il medico

Le linee guida in materia sanitaria, pur rappresentando un parametro utile nell’accertare i profili di colpa medica, non hanno «una rilevanza normativa», né «una generale rilevanza “parascriminante”». Per i sanitari, quindi, non basta attenersi alle linee guida per andare indenni da responsabilità. Così la Cassazione torna ad affermare, con l’ordinanza 34516/2023, la limitata importanza delle linee guida ai fini dell’accertamento giudiziale della responsabilità sanitaria.

Il caso di malpractice sanitaria...