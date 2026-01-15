La funzione in concreto assolta dall’assegno divorzile non incide sul diritto dell’ex coniuge alla quota del TFR
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l’altro coniuge - In genere ex coniuge titolare di assegno divorzile - Diritto ad una quota del TFR ex art. 12 bis l. n. 898 del 1970 – Condizioni - Funzione in concreto dell’assegno – Irrilevante
In tema di attribuzione della quota del trattamento di fine rapporto all’ex coniuge, la spettanza di tale quota è subordinata, ai sensi dell’art. 12-bis della l. n. 898 del 1970, alla titolarità dell’assegno divorzile; ne consegue...
La retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali è quella prevista dai contratti collettivi
Gli indicatori dell’unicità del disegno criminoso da cui desumere il vincolo della continuazione
Decreto 231 e obbligatorietà dell’azione penale del PM nel processo de societate
