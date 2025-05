La gestione del consenso informato nei Centri di PMA a più di un anno dalla pronuncia della Consulta

A distanza di oltre un anno dalla sentenza n. 161 del 2023 con la quale la Corte Costituzionale è stata chiamata a valutare la “conformità” dell’art. 6, comma 3, della legge n. 40/2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) , sono ancora vive le perplessità nei Centri di Medicina Procreativa in merito alle corrette pratiche da porre in essere per affrontare situazioni simili a quelle oggetto della pronuncia in esame.

I fatti salienti

Ripercorrere brevemente la vicenda giudiziaria ed umana che ne...