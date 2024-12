L’Associazione Azione Legale propone il seminario in presenza e in videoconferenza dal titolo

“LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E LE NUOVE FORME DI INVESTIMENTO”.

Il seminario aprirà sulla gestione ordinaria e sulla tutela del patrimonio immobiliare, a partire dalle locazioni ad uso abitativo. Si passerà quindi alle limitazioni del godimento della proprietà immobiliare per via dei regolamenti condominiali e ai limiti applicativi della nuova normativa alle locazioni turistiche. La prima parte del seminario si concluderà affrontando il tema della conformità urbanistica e il decreto salva-casa, come opportunità di crescita per il patrimonio immobiliare e le attività ricettive.

Nella seconda parte dell’evento si farà una panoramica delle nuove forme di investimento, come le multiproprietà, l’acquisizione di attività ricettive e la gestione del patrimonio immobiliare di terzi. Si farà infine un focus sulle locazioni di ufficio, sulla direttiva green e sull’housing sociale e sugli studentati, che rappresentano nuove possibilità per gli operatori

Il seminario si terrà a Roma il prossimo 9 dicembre dalle 13,30 alle 16,30 sia in presenza, presso il Teatro degli Eroi, che in videoconferenza. Per partecipare al seminario è necessario iscriversi compilando il form di registrazione

A tutti gli iscritti sarà comunque inviato il link di accesso in modalità videoconferenza prima dell’inizio dei lavori. L’evento è in corso di accreditamento presso il C.N.F.

Media Partner il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA