“La Giustizia che sarà”, Camere penali a Congresso - Il programma

“Il ventesimo congresso ordinario dell’Unione delle camere penali italiane (Ucpi) si colloca in un momento di straordinario rilievo nella storia del Paese, perché sono in atto riforme fondamentali della giustizia”. Lo afferma il presidente dell’Ucpi, l’avvocato Francesco Petrelli, sui lavori che si terranno dal 26 al 28 settembre prossimi a Catania sul tema ’La Giustizia che sarà’.

“Sarà un’occasione fondamentale, quindi - aggiunge - per ragionare non soltanto sui temi relativi alla propaganda referendaria, all’impegno che di qui a poco dovrà coinvolgere l’intera l’intera Unione, ma anche per riflettere sotto i molteplici profili che la riforma della Giustizia implica. E noi abbiamo dedicato questo congresso proprio a tutte quelle tematiche che inevitabilmente coinvolgeranno gli interpreti e gli operatori del diritto e del processo, come quelli della ridefinizione del ruolo del pubblico ministero, del giudice e del difensore del nuovo assetto processuale che seguirà alla riforma”.

Tra i relatori annunciati per venerdì 26 settembre è prevista la partecipazione del vice presidente del Csm, Fabio Pinelli, il presidente del Senato Ignazio La Russa, i vice ministri Enrico Morando e Francesco Paolo Sisto, e la responsabile Giustizia del Pd, Debora Serracchiani; sabato 27 settembre sono previsti, tra gli altri, interventi di due consiglieri del Csm, Felice Giuffrè e Andrea Mirenda, e del procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo. Domenica 28 settembre conclusione del congresso col voto dei partecipanti. Alla giornata conclusiva è stato inviato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

Il programma dei lavori