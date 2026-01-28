L’Associazione Azione Legale presenta il seminario in presenza e in videoconferenza dal titolo

“LA GIUSTIZIA SPORTIVA. OPPORTUNITÀ E PROSPETTIVE PER L’AVVOCATURA ALLA LUCE DELLA RIFORMA”.

Consulta il programma

Il seminario rappresenta un’importante occasione di approfondimento sul ruolo dell’Avvocato nel settore della giustizia sportiva. Attraverso gli interventi di illustri relatori, tra cui il Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Avvocati esperti di diritto sportivo e componenti delle Procure CONI, FIGC, FISE, FGI e FISPES, verranno approfondite le tematiche più rilevanti della giustizia sportiva, evidenziando le prospettive professionali per gli Avvocati che desiderano specializzarsi e consolidare le proprie esperienze nell’ordinamento sportivo. L’evento si propone di fornire strumenti pratici e conoscenze specialistiche per cogliere le opportunità offerte da un settore in costante evoluzione, dalle solide prospettive, nel quale l’Avvocatura è chiamata a svolgere un ruolo primario e strategico, specie alla luce della epocale riforma in corso di emanazione.

Il seminario avrà luogo a Roma il 3 febbraio 2026 dalle 13,30 alle 16,30 sia in presenza, presso il Teatro degli Eroi, che in videoconferenza. Per partecipare al seminario è necessario iscriversi compilando il form di registrazione. A tutti gli iscritti sarà saranno comunque ricordate le informazioni di accesso alla diretta online prima dell’inizio dei lavori. L’evento è in corso di accreditamento presso il C.N.F.

Per informazioni scrivere a: azionelegalegiovani@gmail.com

Media Partner il Sole 24 ORE