La legge italiana sull’IA e la compliance: la governance aziendale e gli standard di riferimento
La legge italiana n. 132/2025, letta in connessione con l’AI Act, il Digital Omnibus e il d.lgs. 231/2001, impone una ridefinizione della nozione di governabilità: non più mera aderenza formale agli obblighi, ma capacità di governo sostanziale dei processi automatizzati e dei rischi giuridici, sociali e reputazionali
Con questo contributo concludiamo il percorso avviato dai due articoli precedenti dedicati alla legge italiana n. 132/2025 e al suo rapporto con l’AI Act. Nel primo, “Legge italiana sull’IA, dalla compliance alla governance istituzionale”, abbiamo analizzato la dimensione pubblica della nuova disciplina, ricostruendo l’architettura nazionale di vigilanza e le implicazioni derivanti dall’accentramento delle funzioni di controllo. Nel secondo, “Legge italiana sull’IA, dalla compliance alla governance...