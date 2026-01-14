La legge italiana sull’IA e la compliance: la governance aziendale e gli standard di riferimento La legge italiana n. 132/2025, letta in connessione con l’AI Act, il Digital Omnibus e il d.lgs. 231/2001, impone una ridefinizione della nozione di governabilità: non più mera aderenza formale agli obblighi, ma capacità di governo sostanziale dei processi automatizzati e dei rischi giuridici, sociali e reputazionali







