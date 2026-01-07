LA LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE/1 - LE NOVITÀ - Certificato morte: indicati sempre gli «indizi o sospetti» di reato

L'accertamento della morte non dipende più da un «certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta», bensì, a contrario, deve essere formata una documentazione nella quale debbono risultare «esclusi indizi o sospetti di morte dovuta a reato», venendo esplicitato che, se non risultano esclusi tali «indizi o sospetti», le autorizzazioni de quibus «sono subordinate alla presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria»

Le «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese» recate dalla legge 2 dicembre 2025 n. 182, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" n. 281 del 3 dicembre 2025 ed entrate in vigore decorso l'ordinario periodo di vacatio legis di cui all'articolo 10 delle Preleggi, il 18 dicembre 2025, sono assai eterogenee, riguardando le più disparate branche del diritto.

Le previsioni di...