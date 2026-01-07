LA LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE/1 - IL TESTO - Dal 18 dicembre 2025 operative le norme sulla circolazione degli immobili donati

La nuova legge sulle semplificazioni introduce un ampio ventaglio di misure per snellire e digitalizzare i procedimenti amministrativi in favore di cittadini e imprese, riducendo tempi, oneri e incertezze. Tra le innovazioni più rilevanti spicca la riforma della disciplina delle donazioni: viene superato il rischio della restituzione dell'immobile donato a terzi acquirenti in caso di azione di riduzione da parte degli eredi legittimari, sostituendo la restituzione materiale con un indennizzo economico a favore degli eredi. Questa novità rafforza la certezza dei traffici immobiliari e favorisce la commerciabilità dei beni donati. La legge interviene inoltre su digitalizzazione di atti pubblici, semplificazioni in materia edilizia, sanità, scuola e pubblica sicurezza, promuovendo trasparenza e rapidità