LA LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE/1 - DONAZIONI - Accelerazione sui beni donati e meno tutele per i legittimari

In definitiva, in virtù della riforma in esame, la disciplina della riduzione delle donazioni è oggi profondamente diversa rispetto a quella della riduzione delle disposizioni testamentarie. Il legislatore, pertanto, ha opportunamente provveduto a coordinare le nuove norme in tema di riduzione delle donazioni con le disposizioni in tema di trascrizione delle domande giudiziali e a modificare il termine (rendendolo assai più stringente) per la trascrizione della domanda giudiziale di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.