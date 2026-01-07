LA LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE/1 - DONAZIONI - Accelerazione sui beni donati e meno tutele per i legittimari

In definitiva, in virtù della riforma in esame, la disciplina della riduzione delle donazioni è oggi profondamente diversa rispetto a quella della riduzione delle disposizioni testamentarie. Il legislatore, pertanto, ha opportunamente provveduto a coordinare le nuove norme in tema di riduzione delle donazioni con le disposizioni in tema di trascrizione delle domande giudiziali e a modificare il termine (rendendolo assai più stringente) per la trascrizione della domanda giudiziale di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.
Come anticipato, separatamente rispetto agli articoli 37, 38, 39 e 41 della legge n. 182/2025 deve essere considerato l’articolo 44, rubricato «Semplificazioni in materia di agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni»: questa disposizione, infatti, reca le novità non soltanto più consistenti (incidendo su ben cinque articoli del Cc), ma anche sicuramente più interessanti per il diritto civile, innovando profondamente e diffusamente la disciplina delle donazioni, soprattutto...
Argomenti
