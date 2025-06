LA LEGGE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI - Le modifiche al codice di rito - In caso di sequestro o di confisca affido definitivo ad associazioni

Oltre al restyling al Codice penale, la legge 6 giugno 2025, n. 82 contiene anche alcune - più circoscritte - modifiche al codice di rito sulla custodia giudiziaria di animali vivi oggetto e vittime di reato

Viene introdotto un inedito articolo 260-bis Cpp sull'affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro (in fase di indagini) o di confisca (all'esito del processo) la cui disciplina è speciale rispetto a quella codicistica generale in materia di sequestro in ragione della natura sui generis...